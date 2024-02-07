Житель Забуха: На освобожденных землях Карабаха строятся дома со всеми удобствами

В освобожденных в результате 44-дневной войны селах Карабаха заново отстраиваются дома и люди возвращаются на свои родные земли.

В освобожденных в результате 44-дневной войны селах Карабаха заново отстраиваются дома и люди возвращаются к своим родным очагам.

Как передает Report, об этом News.ru заявил житель села Забух Лачынского района Азербайджана Рауф Шириноглы.

По его словам, в этих домах созданы все необходимые для хорошей жизни условия. Он отметил, что он, как и его односельчане, покинули свои дома в 1992 году из-за обстрелов со стороны Армении.

"Все дома в нашем селе тогда были разрушены. В результате 44-дневной войны осенью 2021 года Забух освободили. Правительство построило новые дома. У меня теперь пятикомнатный дом на пять членов семьи. В доме вода, электричество, газ, интернет, канализация - все, что надо для нормальной жизни", - рассказал Шириноглы.

По его словам, приграничное село Забух в начале 1990 года подвергалось обстрелам вооруженных боевиков из Армении, в связи с чем ему пришлось покинуть родное село.

"Наше приграничное село с территории Армении подвергалось артиллерийскому и минометному огню. Стреляли по селу с воздуха и вертолеты, поскольку в авиационной советской части, как нам сказали, было много офицеров-армян. Нам пришлось через город Губадлы уйти в другие азербайджанские районы", - отметил он.

По его словам, все эти годы он вместе с семьей жил в общежитии в Баку. Потом правительство Азербайджана в рамках программы социального жилья предоставило его семье квартиру. Затем его семья вернулась в родное село.

"Я родился в 1970 году в Забухе, где родились и жили мои предки. В декабре прошлого года вместе с семьей вернулся на родную землю!", - сказал Шириноглы.