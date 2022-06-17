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Зарубежные путешественники посетили Кяльбаджар

Зарубежные путешественники посетили Кяльбаджар Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров посетила Кяльбаджар.
Карабах
17 июня 2022 г. 13:09
Зарубежные путешественники посетили Кяльбаджар

Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров посетила Кяльбаджар.

Как сообщает Report, путешественникам была предоставлена информация об истории города, они смогли ознакомиться с инфраструктурой, разрушенной в результате армянского вандализма.

Далее они посетили источник Истису, где некоторые гости смогли искупаться.

16 июня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Накануне они посетили Азыхскую пещеру, Шушу и Агдам. Сегодня путешественники также посетят и Лачын.

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Версия на английском языке ФотоForeign travellers visit Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici səyyahlar Kəlbəcərə səfər edib

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