Зарубежные путешественники посетили Кяльбаджар

Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров посетила Кяльбаджар.

Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров посетила Кяльбаджар.

Как сообщает Report, путешественникам была предоставлена информация об истории города, они смогли ознакомиться с инфраструктурой, разрушенной в результате армянского вандализма.

Далее они посетили источник Истису, где некоторые гости смогли искупаться.

16 июня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Накануне они посетили Азыхскую пещеру, Шушу и Агдам. Сегодня путешественники также посетят и Лачын.