Захарова: Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути

"Устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнёров России по этому региону"

"Мы не можем не приветствовать инициативы, которые направлены на установление прочного мира, добрососедских отношений между Баку и Ереваном".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Надежной основой этому служат договоренности, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года. Готовы и далее оказывать всяческое содействие такого рода процессам. Разумеется, Армения и Азербайджан находятся в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия и нормализации двусторонних отношений", - заявила М. Захарова.

По ее словам, важно, чтобы это продвижение сопровождалось позитивным фоном, в том числе и информационным.

"Предстоит преодолеть немало препятствий, выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями. Делаем акцент на том, что стабильность, устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнёров России по этому региону. Мы рассчитываем, что в практических делах, стороны будут стремиться к шагам направленных на нормализацию отношений, созданию атмосферы доверия, а не новых разделительных линий", - добавила официальный представитель МИД РФ.