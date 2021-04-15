Захарова: Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути

"Мы не можем не приветствовать инициативы, которые направлены на установление прочного мира, добрососедских отношений между Баку и Ереваном".
Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Надежной основой этому служат договоренности, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года. Готовы и далее оказывать всяческое содействие такого рода процессам. Разумеется, Армения и Азербайджан находятся в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия и нормализации двусторонних отношений", - заявила М. Захарова.
По ее словам, важно, чтобы это продвижение сопровождалось позитивным фоном, в том числе и информационным.
"Предстоит преодолеть немало препятствий, выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями. Делаем акцент на том, что стабильность, устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнёров России по этому региону. Мы рассчитываем, что в практических делах, стороны будут стремиться к шагам направленных на нормализацию отношений, созданию атмосферы доверия, а не новых разделительных линий", - добавила официальный представитель МИД РФ.