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Захарова: Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути

Захарова: Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути "Устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнёров России по этому региону"
Карабах
15 апреля 2021 г. 18:12
Захарова: Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути

"Мы не можем не приветствовать инициативы, которые направлены на установление прочного мира, добрососедских отношений между Баку и Ереваном".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Надежной основой этому служат договоренности, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года. Готовы и далее оказывать всяческое содействие такого рода процессам. Разумеется, Армения и Азербайджан находятся в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия и нормализации двусторонних отношений", - заявила М. Захарова.

По ее словам, важно, чтобы это продвижение сопровождалось позитивным фоном, в том числе и информационным.

"Предстоит преодолеть немало препятствий, выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями. Делаем акцент на том, что стабильность, устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнёров России по этому региону. Мы рассчитываем, что в практических делах, стороны будут стремиться к шагам направленных на нормализацию отношений, созданию атмосферы доверия, а не новых разделительных линий", - добавила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Azərbaycan və Ermənistan çətin yolun başlanğıcındadır
Версия на английском языке Zakharova: "Azerbaijan and Armenia are only at the beginning of a difficult path"

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