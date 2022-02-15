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Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий

Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Карабах
15 февраля 2022 г. 15:28
Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий

Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

По его словам, Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и готова поддержать и работы по реконструкции освобожденных земель.

В. Седеркеньи напомнил, что в ходе состоявшегося в начале февраля азербайджано-венгерского бизнес-форума, среди прочих обсуждался и вопрос участия венгерских компаний в проектах на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan azad edilmiş ərazilərdəki bərpa işlərini dəstəkləməyə hazırdır
Версия на английском языке Hungary ready to support restoration of Azerbaijan's liberated territories

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