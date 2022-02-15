Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.
По его словам, Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и готова поддержать и работы по реконструкции освобожденных земель.
В. Седеркеньи напомнил, что в ходе состоявшегося в начале февраля азербайджано-венгерского бизнес-форума, среди прочих обсуждался и вопрос участия венгерских компаний в проектах на освобожденных территориях.