Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий

Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Венгрия готова поддержать работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

По его словам, Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и готова поддержать и работы по реконструкции освобожденных земель.

В. Седеркеньи напомнил, что в ходе состоявшегося в начале февраля азербайджано-венгерского бизнес-форума, среди прочих обсуждался и вопрос участия венгерских компаний в проектах на освобожденных территориях.