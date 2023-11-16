В село Забух Лачынского района возвращаются еще 94 человека

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 94 человек.

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 94 человек.

Как передает Report , сегодня очередной миграционный караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Выехавшие на родную землю лачынцы до этого временно проживали в Тертерском, Бардинском, Гахском и Лянкяранском районах.

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность для добровольного, безопасного и достойного возвращения к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

На сегодня в селе Забух будет обеспечено постоянное проживание 46 семей или 188 человек.