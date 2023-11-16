В село Забух Лачынского района возвращаются еще 94 человека

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 94 человек.
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Выехавшие на родную землю лачынцы до этого временно проживали в Тертерском, Бардинском, Гахском и Лянкяранском районах.
Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность для добровольного, безопасного и достойного возвращения к родному очагу спустя 30 лет.
Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.
На сегодня в селе Забух будет обеспечено постоянное проживание 46 семей или 188 человек.