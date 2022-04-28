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В Шуше проходит международная конференция мозговых центров 

В Шуше проходит международная конференция мозговых центров  В Шуше начала работу Международная Конференция мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”.
Карабах
28 апреля 2022 г. 13:00
В Шуше проходит международная конференция мозговых центров 

Урбицид и экоцид имели место в Карабахе на протяжении 30 лет. Многие деревни в период оккупации были полностью разрушены, буквально стерты с лица земли.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на открытии конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”, которая проходит в Шуше.

"Добро пожаловать в Шушу- культурную столицу Азербайджана. Город Шуша - это особый город для Азербайджана", - обратился Гаджиев к участникам конференции

«Я помню 1992 год, когда Шуша была оккупирована я учился в школе, и помню 8 ноября 2020 года, когда она была освобождена. Это был особенный день!" - заявил Гаджиев. По его словам, Шуша настолько дорога сердцу каждого азербайджанца, что при ее освобождении не использовалось тяжелых вооружений.

По его словам переговоры, продолжавшиеся на протяжении 30 лет в рамках Минской группы, не смогли принести никаких результатов. Сейчас наступил период восстановления освобожденных земель, но миллионы заложенных на этой территории мин тормозят этот процесс. "Процесс разминирования требует времени и больших финансов", - заявил Гаджиев.

12:28

В Шуше начала работу Международная Конференция мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”.

Как сообщает Report, форум организован Университетом ADA и Центром анализа международных отношений (ЦАМО)

В рамках панельных дискуссий эксперты и представители мозговых центров ряда стран мира обсудят послевоенное восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе в Шуше. Среди тем также установление устойчивого мира в регионе и возможности постконфликтного регионального сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Shusha hosts international conference of think tanks
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada beynəlxalq beyin mərkəzlərinin konfransı keçirilir

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