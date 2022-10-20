В Шуше подписан документ о создании Совета руководителей религиозных управлений стран ОТГ

В культурной столице Азербайджана - Шуше проходит церемония подписания положения совета руководителей мусульманского религиозного управления стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В Шуше учрежден Совет руководителей религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и подписано Положение организации.



Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, документ подписали генсек ОТГ Багдад Амреев, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров, главный муфтий Казахстана Наурызбай Таганулы, муфтий Кыргызстана Замир Ракиев, муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулиев.

12:03

В культурной столице Азербайджана - Шуше проходит церемония подписания положения совета руководителей мусульманского религиозного управления стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, после завершения церемонии подписания религиозные лидеры примут совместную декларацию.

Затем состоится совместная пресс-конференция.