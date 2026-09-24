В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

В селе Джахангирбейли Зангиланского района завершено строительство 242 домов.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом сказал журналистам заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском районах Эмиль Агазаде.

По его словам, построенные в селе жилые дома обеспечены приусадебными участками:

"Село Джахангирбейли Зангиланского района спроектировано на общей площади 179,54 га, строительные работы были начаты в 2024 году. Первоначально на территории 62,5 га были проведены строительные работы по возведению 242 частных жилых домов. Построенные жилые дома являются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. В настоящее время в домах ведутся заключительные работы".

Он добавил, что в селе Джахангирбейли также построены средняя школа на 264 ученических места, ясли-детский сад на 80 мест, административное здание и др.