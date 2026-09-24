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    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Карабах
    • 24 сентября, 2026
    • 12:19
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    В селе Джахангирбейли Зангиланского района завершено строительство 242 домов.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом сказал журналистам заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском районах Эмиль Агазаде.

    По его словам, построенные в селе жилые дома обеспечены приусадебными участками:

    "Село Джахангирбейли Зангиланского района спроектировано на общей площади 179,54 га, строительные работы были начаты в 2024 году. Первоначально на территории 62,5 га были проведены строительные работы по возведению 242 частных жилых домов. Построенные жилые дома являются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. В настоящее время в домах ведутся заключительные работы".

    Он добавил, что в селе Джахангирбейли также построены средняя школа на 264 ученических места, ясли-детский сад на 80 мест, административное здание и др.

    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов
    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Эмиль Агазаде Зангилан
    Фото
    Zəngilanın Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatdırılıb
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