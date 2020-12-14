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В Армении объявят трехдневный траур

В Армении объявят трехдневный траур В Армении 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим во время войны в Карабахе
Карабах
14 декабря 2020 г. 12:25
В Армении объявят трехдневный траур
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В Армении 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим во время войны в Карабахе. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в своем обращении к народу заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он напомнил, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента прекращения боев в зоне конфликта.

"Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела наших павших воинов будут найдены, будет множество неопознанных тел. Но считаю, что больше нельзя откладывать подобное государственное решение", - подчеркнул Пашинян.

Общее число погибших и пропавших без вести военнослужащих в Армении составляет свыше 3300 человек.
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Версия на английском языке Armenia declares three-day mourning
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