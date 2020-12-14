В Армении объявят трехдневный траур

В Армении 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим во время войны в Карабахе. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в своем обращении к народу заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Он напомнил, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента прекращения боев в зоне конфликта.
"Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела наших павших воинов будут найдены, будет множество неопознанных тел. Но считаю, что больше нельзя откладывать подобное государственное решение", - подчеркнул Пашинян.
Общее число погибших и пропавших без вести военнослужащих в Армении составляет свыше 3300 человек.