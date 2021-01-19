О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шехид Забиль Азадлы: Я буду первым и последним шехидом родного села

Шехид Забиль Азадлы: Я буду первым и последним шехидом родного села Слова Забиля оказались пророческими - он вписал свое имя в историю как первый и последний шехид родного села.
Карабах
19 января 2021 г. 19:24
Шехид Забиль Азадлы: Я буду первым и последним шехидом родного села

Слова Забиля оказались пророческими - он вписал свое имя в историю как первый и последний шехид родного села.

Как сообщает южный центр Report, Лерик - это край, который гордится не только своей природой, но и своими гордыми и славными сыновьями с непоколебимой волей.

Один из таких сыновей, вставших грудью против врага во время Отечественной войны, - родившийся в селе Билявяр Забиль Талат оглу Азадлы.

В первый день Нового года шехиду Забилю Азадлы исполнилось бы 22 года. Он был старшим в семье из пяти детей. Его младший брат Амиль также находится на военной службе. Он был участником Товузских боев.

Забиль поступил в высшее учебное заведение на специальность переводчика. Но ненависть к врагу подвигла его отправиться на защиту родной земли. 30 сентября он вместе с тремя двоюродными братьями добровольцем отправился в зону боевых действий.

Будучи разведчиком, Забиль участвовал в жестоких, кровопролитных боях на Физулинском направлении. Используя полученные во время военной службы военные знания и навыки, он принимал активное участие в захвате нескольких деревень и важных постов противника.

По словам его боевых товарищей, последний раз его видели в бою 12 октября. После захвата двух укреплений противника они попали в засаду. Некоторые из его товарищей были ранены, некоторые стали шехидами. От Забиля не было вестей. О том, что он продвинулся дальше и стал шехидом, стало известно примерно через две недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəhid Zabil Azadlı: “Mən kəndimizin ilk və son şəhidi olacağam” 

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi