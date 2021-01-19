Шехид Забиль Азадлы: Я буду первым и последним шехидом родного села

Слова Забиля оказались пророческими - он вписал свое имя в историю как первый и последний шехид родного села.

Слова Забиля оказались пророческими - он вписал свое имя в историю как первый и последний шехид родного села.

Как сообщает южный центр Report, Лерик - это край, который гордится не только своей природой, но и своими гордыми и славными сыновьями с непоколебимой волей.

Один из таких сыновей, вставших грудью против врага во время Отечественной войны, - родившийся в селе Билявяр Забиль Талат оглу Азадлы.

В первый день Нового года шехиду Забилю Азадлы исполнилось бы 22 года. Он был старшим в семье из пяти детей. Его младший брат Амиль также находится на военной службе. Он был участником Товузских боев.

Забиль поступил в высшее учебное заведение на специальность переводчика. Но ненависть к врагу подвигла его отправиться на защиту родной земли. 30 сентября он вместе с тремя двоюродными братьями добровольцем отправился в зону боевых действий.

Будучи разведчиком, Забиль участвовал в жестоких, кровопролитных боях на Физулинском направлении. Используя полученные во время военной службы военные знания и навыки, он принимал активное участие в захвате нескольких деревень и важных постов противника.

По словам его боевых товарищей, последний раз его видели в бою 12 октября. После захвата двух укреплений противника они попали в засаду. Некоторые из его товарищей были ранены, некоторые стали шехидами. От Забиля не было вестей. О том, что он продвинулся дальше и стал шехидом, стало известно примерно через две недели.