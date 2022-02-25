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Российский политолог: Виновники Ходжалинского геноцида должны быть наказаны

Российский политолог: Виновники Ходжалинского геноцида должны быть наказаны Геноцид в Ходжалы является одной из самых страшных трагедий в истории Азербайджана. Эта трагедия, которая сплачивает и заставляет вместе действовать, чтобы добиться справедливости. Азербайджанская сторона делает все возможное, чтобы виновники этой трагеди
Карабах
25 февраля 2022 г. 19:36

Геноцид в Ходжалы является одной из самых страшных трагедий в истории Азербайджана. Эта трагедия, которая сплачивает и заставляет вместе действовать, чтобы добиться справедливости. Азербайджанская сторона делает все возможное, чтобы виновники этой трагедии были наказаны.

Об этом российскому бюро Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

"Важно помнить о событиях в Ходжалы, для всего мира, потому что, чем больше людей узнает об этом, тем больше вероятность того, что такое не повторится в будущем", заявила политолог.

По ее словам, все виновные в совершении этого жестокого геноцида должны понести свою ответственность за содеянное.

"Естественно, Армения сама могла бы осудить это страшное событие, что и будет в дальнейшем сделано, так как история все всегда расставляет по местам", - заявила Д. Гревцова.

Она также подчеркнула, что всегда необходимо использовать, прежде всего, мирный, дипломатический путь решения проблем путем переговоров, а не жестокостями войны.

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