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Российский эксперт: Ходжалинский геноцид невозможно простить и забыть

Российский эксперт: Ходжалинский геноцид невозможно простить и забыть Совершенный в Ходжалы геноцид невозможно простить и забыть.
Карабах
24 февраля 2022 г. 15:09
Российский эксперт: Ходжалинский геноцид невозможно простить и забыть
Евгений Михайлов

Совершенный в Ходжалы геноцид невозможно простить и забыть.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"Мне как русскому человеку, чьи деды воевали и погибали во Вторую мировую войну достаточно хорошо известно, что творили фашисты с мирным населением. Однако даже мне сложно представить какие ощущения и память осталась у азербайджанцев после того как армянские боевики устроили резню в Ходжалы. Геноцид сотворенный убийцами никогда и никто не забудет. Более того его совершили те же, чьи отцы вместе воевали на фронтах , когда никто не ставил себя выше других и бились за одну Родину", - заявил Михайлов.

По его словам, эта трагедия останется в памяти азербайджанского народа и "только истинные мольбы прощения за совершенные убийства со стороны народа Армении может хоть как то сгладить горечь трагедии".

Михайлов отметил, что о Ходжалинской резне нужно помнить и напоминать всем, для того, чтобы подобное не повторялось:
"Все виновники должны быть наказаны, независимо от времени и возраста".

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Версия на английском языке Russian expert: Impossible to forgive and forget Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Xocalı soyqırımını bağışlamaq mümkün deyil"

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