Российский эксперт: Ходжалинский геноцид невозможно простить и забыть

Совершенный в Ходжалы геноцид невозможно простить и забыть.

Совершенный в Ходжалы геноцид невозможно простить и забыть.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"Мне как русскому человеку, чьи деды воевали и погибали во Вторую мировую войну достаточно хорошо известно, что творили фашисты с мирным населением. Однако даже мне сложно представить какие ощущения и память осталась у азербайджанцев после того как армянские боевики устроили резню в Ходжалы. Геноцид сотворенный убийцами никогда и никто не забудет. Более того его совершили те же, чьи отцы вместе воевали на фронтах , когда никто не ставил себя выше других и бились за одну Родину", - заявил Михайлов.

По его словам, эта трагедия останется в памяти азербайджанского народа и "только истинные мольбы прощения за совершенные убийства со стороны народа Армении может хоть как то сгладить горечь трагедии".

Михайлов отметил, что о Ходжалинской резне нужно помнить и напоминать всем, для того, чтобы подобное не повторялось:

"Все виновники должны быть наказаны, независимо от времени и возраста".