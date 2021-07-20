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Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе

Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе «Конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить Вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов».
Карабах
20 июля 2021 г. 22:48
Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе
Ильхам Алиев и Владимир Путин

«Конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить Вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с Вами находимся в постоянном контакте за прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий. Думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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