Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе

«Конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить Вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов».

«Конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить Вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с Вами находимся в постоянном контакте за прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий. Думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается», - сказал Президент Ильхам Алиев.