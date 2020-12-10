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Президент Турции: Хары бюльбюль стал символом свободы азербайджанских земель

Президент Турции: Хары бюльбюль стал символом свободы азербайджанских земель Целую руки матерей, отправивших сыновей на фронт с молитвами
Карабах
10 декабря 2020 г. 14:32
Президент Турции: Хары бюльбюль стал символом свободы азербайджанских земель

"Поздравляю сынов Азербайджанской армии, которые после 30-летней разлуки воссоединили Карабах с Родиной, целую руки матерей, отправивших сыновей на фронт с молитвами. Так же, как гвоздики, возложенные на могилы шехидов 20 Января, напоминают о независимости, также цветок Хары бюльбюль Нагорно-Карабахского региона стал символом свободы азербайджанских территорий".

Как передает Report, об этом на Параде Победы на площади Азадлыг в Баку заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Одна из самых больших заслуг этого успеха Азербайджана как в военной, так и в дипломатической сфере, несомненно, принадлежит моему брату, президенту Ильхаму Алиеву", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Xarıbülbül Azərbaycan ərazilərinin azadlığının simvoluna çevrilib"

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