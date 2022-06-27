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Президент: Более 220 мирных граждан Азербайджана погибли или были ранены из-за разрыва мин

Президент: Более 220 мирных граждан Азербайджана погибли или были ранены из-за разрыва мин Со времен окончания Отечественной войны более 220 мирных граждан Азербайджана умерли или были ранены в результате мин, наложенных Арменией во времена оккупации.
Карабах
27 июня 2022 г. 13:38
Президент: Более 220 мирных граждан Азербайджана погибли или были ранены из-за разрыва мин

После окончания в ноябре 2020 года Отечественной войны в результате подрыва на минах погибли или получили тяжелые ранения более 220 граждан Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к участникам 11-ой сессии Всемирного Форума Городов (WUF11), который проходит в польском городе Катовице.

Мины были заложены Арменией за годы оккупации, отметил глава государства.

"В настоящее время Азербайджан реализует одну из самых сложных и амбициозных работ по восстановлению и реконструкции. Процесс реконструкции начинается с разминирования. Массовое минирование – самая большая сложность, которая стоит перед нами, и это тормозит работы по реконструкции, возвращение вынужденных переселенцев. По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на этих территориях более миллиона мин", - заявил президент Ильхам Алиев.

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