Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку

Иранский сайт Jooiakar разместил объявление о найме рабочих для отправки в Карабах

На иранском сайте Jooiakar.com размещено объявление о найме рабочих для строительных работ в Карабахе.

При этом в тексте объявления международно признанная и освобожденная от оккупации территория Азербайджана указана как регион Армении.

"Требуются мастера, с квалификацией и без, для работы в Карабахском регионе Армении. Все расходы на содержание рабочих несет компания. Оплата труда высокая", - говорится в тексте объявления.

По запросу Report посольство Ирана в Азербайджане связалось с лицом, разместившим данное объявление на сайте. По сообщению дипмиссии Ирана, автор публикации заявил, что размещая объявление о вакансиях, не знал о принадлежности Карабаха Азербайджану и "принес свои извинения мусульманам Азербайджана за допущенную ошибку".

Официальный представитель сайта пообещал, что в ближайшее время удалит объявление с сайта и всех социальных сетей.