По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда шести автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда шести автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, 5 пассажирских и один грузовой автомобиль МККК проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 41-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.