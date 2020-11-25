Песков опроверг информацию об увеличении числа миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об увеличении количества миротворческих сил в Нагорном Карабахе, дополнительная помощь прибывает туда для созданного в регионе совместного межведомственного центра гуманитарного реагиро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об увеличении количества миротворческих сил в Нагорном Карабахе, дополнительная помощь прибывает туда для созданного в регионе совместного межведомственного центра гуманитарного реагирования. Как сообщает российское бюро Report, об этом Д. Песков заявил журналистам на брифинге.

"Количество проблем, усугубились в связи с войной, - вот гуманитарный центр как раз этим и занимается, и всё, что происходит, это в этих рамках", - отметил Песков.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление. Согласно заявлению полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Пять дополнительных центров были сформированы в Нагорном Карабахе для решения гуманитарных задач.