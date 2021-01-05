Освобожденный из плена военный: Армянские врачи жгли мне руку, пытали

Я провел в плену 12 дней

"Я до сих пор помню все, что вытворяли с нами врачи, когда мы попали в плен, это невозможно забыть. Врачи жгли мою руку, пытали".

Как передает Report, об этом в Баку на проведенной сегодня в Центре анализа международных отношений пресс-конференции сказал освобожденный из армянского плена военнослужащий Алиев Анар Хидаят оглу.

"Я провел в плену 12 дней. Не успевал я заснуть, как меня будили пинком, чтобы я не мог спать. Я не мог поспать даже часа. Я благодарен Верховному главнокомандующему, что вернулся на Родину", - добавил он.