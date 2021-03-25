Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации

Структуры гражданского общества Азербайджана обратились в международные организации в связи с тем, что Армения не передает Азербайджану карты заминированных территорий.

Структуры гражданского общества Азербайджана обратились в международные организации в связи с тем, что Армения не передает Азербайджану карты заминированных территорий.

В обращении говорится:

"ООН и международные структуры не должны оставаться равнодушными к незаконным действиям уничтоживших населенные пункты, села, города армянских воинских формирований, которые массово загрязняют минами и опасными боеприпасами освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Азербайджанские земли, 30 лет находившиеся под оккупацией армянских вооруженных формирований, были разграблены, сожжены и уничтожены. Эти территории буквально переживают период экологической катастрофы.

Территории Азербайджана, освобожденные в течение 44 дней в результате войны, начавшейся в ответ на провокации, совершенные армянскими военными формированиями вдоль государственной границы с Азербайджаном и в Карабахе, столкнулись с серьезной проблемой с выявлением мин. За последние 4 месяца около 40 мирных жителей погибли или получили тяжелые ранения, подорвавшись на минах во время посещения деоккупированных территорий, районов, могил. Армянская сторона, не проявив адекватного отношения к созданию атмосферы доверия, грубым образом нарушая принципы гражданско-гуманитарного права, отказывается предоставить азербайджанской стороне карты заминированных территорий. Это также грубейшим образом противоречит Женевской конвенции, принятой в 1949 году, и протоколам, добавленным в 1977 году.

Мины как правило, закапываются армянскими воинскими формированиями не по военному назначению, а в районах гражданской инфраструктуры, на линиях электропередач, обочинах каналов, развилках дорог, въездах во дворы, кладбищах, на берегах рек, на сельских и поселковых тропинках, создавая серьезную угрозу жизни мирных жителей. По данным ANAMA, действующей на освобожденных от оккупации территориях, в заминированных районах иногда обнаруживаются более 10 мин на 1кв.в . В такой чувствительный период некоторые международные структуры вместо того, чтобы обратить внимание на скрытую угрозу, которую таят в себе заминированные поля, пытаются оправдать действия армянских воинских формирований, которые умышленно пытаются сорвать решение конфликта после договоренности от 10 ноября 2020 года и совершают на освобожденных территориях Азербайджана провокации, приводящие к человеческим жертвам.

Закрывают глаза на горькую судьбу 3 171 военнослужащего, 719 гражданских лиц, пропавших без вести с азербайджанской стороны во время Первой Карабахской войны, на невыносимое состояние разрушенных врагом населенных пунктов, объектов культуры, социальной инфраструктуры. В ходе последних боевых операций против гражданских лиц, проживающих в Гяндже, Барде, Тертере и других городах и районах Азербайджана, они не обвиняют оккупантов в применении запрещенных кассетных бомб, химических боеприпасов. Призываем международные организации вместо того, чтобы поддерживать необоснованные и провокационные меры армянской стороны по разжиганию конфликта и вражды в международном сообществе, поощрять действия во имя поддержания согласия, мира и устойчивого развития в регионе, создания атмосферы доверия, в частности, не оставаться безучастными к требованиям предоставить Азербайджану карт территорий, заминированных армянскими военными формированиями, а также мест, где были установлены взрывные ловушки с использованием специальных взрывных устройств".

Обращение адресовали член Экономического и Социального Совета ООН в статусе Главного консультанта, президент Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзаев, председатель Азербайджанской ассоциации по разминированию Рей Керимоглу, председатель общественного объединения "Азербайджанская противоминная компания" Хафиз Сафиханов, председатель неправительственной гуманитарной организации "Даяг" Шахин Ибрагимов, председатель общественного объединения "Содействие решению Социально-экономических проблем пострадавших от мин" Мамедгасан Гасанов.