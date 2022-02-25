Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран

В Баку проходит конференция, посвященная 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы

Факт геноцида Ходжалинской трагедии уже отражен в решениях и резолюциях многих стран и международных организаций. 17 стран мира, а также 23 штата США, Организация исламского сотрудничеств и другие международные организации приняли необходимые заявления в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на проходящей в Баку конференции, посвященной 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы.

Как отметил глава МИД, "единственной причиной стоящей за убийством жителей Ходжалы была этническая принадлежность". "Это был очевидный результат проводимой Арменией политики", добавил Д. Байрамов.

Глава МИД отметил, что азербайджанские власти провели расследование и было полностью доказано, что произошедшее в Ходжалы 26 февраля 1992 года является актом геноцида. Однако учинившие эту бойню, виновные в трагедии все еще не понесли наказания.

Министр иностранных дел призвал все страны и государства, международные организации выразить отношение к Ходжалинской трагедии. Он сказал, что этой трагедии следует дать политико-правовую оценку в международной плоскости.

"Даже 30 лет спустя Армения не готова сотрудничать. Даже сейчас мы не видим сотрудничества с армянской стороны", - добавил Д. Байрамов.