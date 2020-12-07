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Глава государства: Уходя из Кельбаджара и Лачина, армяне совершили вандализм

Глава государства: Уходя из Кельбаджара и Лачина, армяне совершили вандализм "В Кельбаджарском и Лачинском районах армянское государство проводило политику незаконного заселения. Это тоже считается военным преступлением, действием, противоречащим Женевским конвенциям".
Карабах
7 декабря 2020 г. 19:45
Глава государства: Уходя из Кельбаджара и Лачина, армяне совершили вандализм

"В Кельбаджарском и Лачинском районах армянское государство проводило политику незаконного заселения. Это тоже считается военным преступлением, действием, противоречащим Женевским конвенциям".

Как сообщает Report, об этом во время приема делегации во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Поэтому в этих районах некоторые дома в ряде населенных пунктов сохранились. Там жили армяне. Однако с 10 ноября по 1 декабря – за этот отрезок времени они должны были покинуть данные регионы – они совершили варварство и там, сожгли, разрушили дома. Хотя эти дома были построены не ими, а азербайджанцами, которые жили там до того времени – 30 лет назад. Сожгли леса, вырубили деревья, то есть, на глазах всего мира совершили вандализм", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Kəlbəcər və Laçından çıxarkən vəhşilik törətdilər"

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