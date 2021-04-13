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Глава государства: Нашей победой гордится весь тюркский мир

Глава государства: Нашей победой гордится весь тюркский мир "Эта торжественная церемония проводится сегодня. Причины вам, наверное, известны. В первую очередь, необходимо было изготовить новые военные награды, их не было. Изготовить их дизайн, организовать их изготовление. Это заняло определенное время"
Карабах
13 апреля 2021 г. 02:38
Глава государства: Нашей победой гордится весь тюркский мир

"Эта торжественная церемония проводится сегодня. Причины вам, наверное, известны. В первую очередь, необходимо было изготовить новые военные награды, их не было. Изготовить их дизайн, организовать их изготовление. Это заняло определенное время".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.

"Кроме того, из-за пандемии нельзя было проводить такие церемонии в закрытых помещениях, необходимы были соответствующие погодные условия. К тому же, еще не был готов Парк военных трофеев. Я хотел встретиться с вами в день открытия Парка, чтобы вам были вручены эти высокие награды, и вы стали первыми посетителями Парка. Это заняло определенное время. Но сегодня эта церемония проводится. Как Верховный главнокомандующий хочу выразить вам глубокую признательность. Вы прославили наш народ, азербайджанцев мира. Наша Победа – это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир. Мы создали новую реальность. Мы создали ее, пролив кровь, проявив отвагу, изгнав врага. Сегодня каждый должен считаться с нами и будет считаться. Слава Вооруженным силам Азербайджана! Да здравствует Азербайджан!", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bütün türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir"

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