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Героически погибший разведчик похоронен в Джалилабаде

Героически погибший разведчик похоронен в Джалилабаде Погибший в Отечественной войне старший лейтенант Бабашов Байрам Ильгар оглу похоронен в Джалилабадском районе.
Карабах
18 декабря 2020 г. 16:40
Героически погибший разведчик похоронен в Джалилабаде
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Погибший в Отечественной войне старший лейтенант Бабашов Байрам Ильгар оглу похоронен в Джалилабадском районе.

Как cообщает муганское бюро Report, церемония прощания с шехидом прошла в его доме в селе Гюнешли.

В церемонии приняли участие местные чиновники, жители села и родственники шехида. Герой похоронен на кладбище в родном селе. Трехцветный флаг Азербайджана, в который был завернут гроб Байрама Бабашова, передан родственникам шехида.

Старший лейтенант Бабашов Байрам Ильгар оглу родился в 1993 году в селе Гюнешли Джалилабадского района. Он героически погиб в боях за Кельбаджар.

Тело отважного разведчика было найдено несколько дней назад. По сообщению родных погибшего, в последний раз он звонил домой 29 сентября. С тех пор связаться с ним никак не удавалось. Боевые товарищи шехида рассказали, что в боях за Кельбаджар старший лейтенант Байрам Бабашов героически в одиночку сражался с противником, чтобы вывести солдат из окружения. Им были уничтожены более 30 военнослужащих вражеской армии. Два брата Б.Бабашова тоже ушли на фронт с самого начала военных действий. Оба стали ветеранами.

Б.Бабашов был женат. У него остался трехлетний сын.

Да упокоит Всевышний души наших шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəhrəmancasına şəhid olan kəşfiyyatçı-zabit Cəlilabadda dəfn edildi

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