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Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде

Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде Проводится расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в селе Эдилли Ходжавендского района.
Карабах
1 марта 2022 г. 19:52
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде

Проводится расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в селе Эдилли Ходжавендского района.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В настоящее время по данному факту Специальным следственным отделом Военной прокуратуры проводятся следственные действия.

Напомним, что азербайджанцы, взятые Арменией в плен и заложники во время Первой Карабахской войны, подвергались жестоким пыткам и были убиты, а затем их тела были массово захоронены.

Так, на основании показаний свидетелей и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено еще одно массовое захоронение. Здесь на глубине 3 метров были обнаружены тела 15-20 азербайджанских гражданских лиц, убитых Вооруженными силами Армении.

Предполагается, что на территории села есть и другие массовые захоронения.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Xocavənddə aşkarlanan kütləvi məzarlıqla bağlı istintaq aparılır"

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