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Депутат Верховной Рады: Мы хотим видеть в будущем процветающий Карабах

Депутат Верховной Рады: Мы хотим видеть в будущем процветающий Карабах "Преступления, совершенные в Гяндже при освобождении Карабаха, являются попыткой спровоцировать Азербайджан".
Карабах
17 октября 2021 г. 13:21
Депутат Верховной Рады: Мы хотим видеть в будущем процветающий Карабах
Валерий Колюх

"Преступления, совершенные в Гяндже при освобождении Карабаха, являются попыткой спровоцировать Азербайджан".

Об этом Report заявил сопредседатель украинско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы в Верховной Раде Валерий Колюх.

"Сегодня мы посетили Гянджу по случаю Дня независимости Азербайджана. В прошлом году мы были свидетелями преступлений против мирного населения в этом городе", - сказал Колюх.

По его словам, Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана: "Накануне 30-летия независимости Азербайджана приветствуем освобождение Карабаха от оккупации. Мы хотим видеть в будущем процветающий Карабах, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: "Ukrayna olaraq gələcəkdə çiçəklənən Qarabağ görmək arzusundayıq"

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