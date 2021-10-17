Депутат Верховной Рады: Мы хотим видеть в будущем процветающий Карабах

"Преступления, совершенные в Гяндже при освобождении Карабаха, являются попыткой спровоцировать Азербайджан".

"Преступления, совершенные в Гяндже при освобождении Карабаха, являются попыткой спровоцировать Азербайджан".

Об этом Report заявил сопредседатель украинско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы в Верховной Раде Валерий Колюх.

"Сегодня мы посетили Гянджу по случаю Дня независимости Азербайджана. В прошлом году мы были свидетелями преступлений против мирного населения в этом городе", - сказал Колюх.

По его словам, Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана: "Накануне 30-летия независимости Азербайджана приветствуем освобождение Карабаха от оккупации. Мы хотим видеть в будущем процветающий Карабах, - отметил он.