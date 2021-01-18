Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией

"Мы желаем долгосрочного прекращения огня"

При долгосрочном прекращении огня Турция и Азербайджан, и при условии, что Армения будет придерживаться этого, можно будет предпринять шаги по нормализации отношений с официальным Ереваном.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

“Эти шаги мы будем координировать с Азербайджаном. Сейчас возникла очень важная возможность, упускать ее нельзя. Существует положительная повестка, включая транспортные, энергетические проекты, открытие границ. Турция продолжит вносить вклад в эту положительную повестку. Мы желаем долгосрочного прекращения огня", - сказал он, отметив, что Армения должна учесть эти возможности.