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Азербайджанcкие специалисты проведут переговоры с миротворцами в Ходжалы

Азербайджанcкие специалисты проведут переговоры с миротворцами в Ходжалы Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold отправились в Ходжалинский район для продолжения переговоров по проведению экологического мониторинга в район
Карабах
7 декабря 2022 г. 12:22
Азербайджанcкие специалисты проведут переговоры с миротворцами в Ходжалы

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold отправились в Ходжалинский район для продолжения переговоров по проведению экологического мониторинга в районах временного размещения российского миротворческого контингента в Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общественное телевидение Азербайджана (İTV).

Несколько дней назад состоялся первый раунд переговоров, которые начались на дороге Ханкенди-Лачын и продолжились в штаб-квартире российского миротворческого контингента в Ходжалы. Российский миротворческий контингент принял предложения азербайджанской стороны, была достигнута договоренность о проведении мониторинга. Ожидается, что мониторинг будет проведен в ближайшее время.

Целью мониторинга является оценка ущерба, нанесенного природе в результате незаконной эксплуатации рудных месторождений незаконными армянскими формированиями и иностранными компаниями на территории временного размещения российских миротворцев.

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