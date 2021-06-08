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Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего

Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего Задержанный во вторник на армяно-азербайджанской границе военнослужащий ВС Армении Артур Картанян был передан армянской стороне, его участие в составе диверсионной группы не подтвердилось.
Карабах
8 июня 2021 г. 23:26
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего

Задержанный во вторник на армяно-азербайджанской границе военнослужащий ВС Армении Артур Картанян был передан армянской стороне, его участие в составе диверсионной группы не подтвердилось.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

"Расследование показало, что военнослужащий ВС Армении Артур Картанян заблудился и пересек границу с Азербайджаном по ошибке. Сбивчивые ответы Картаняна на допросе и его поведение вызвали сомнения в участии задержанного в составе диверсионной группы. Учитывая это, он был передан армянской стороне", - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

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