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Азербайджан обратился в ООН в связи с использованием Арменией иностранных террористов

Азербайджан обратился в ООН в связи с использованием Арменией иностранных террористов Армения по инструкции террористических организаций РКК и АСАЛА построила для них там учебные лагеря
Карабах
9 декабря 2020 г. 14:16
Азербайджан обратился в ООН в связи с использованием Арменией иностранных террористов

Постоянное представительство Азербайджана при ООН представило генсеку организации Антонио Гутеррешу отчет, связанный с использованием Арменией в Карабахе иностранных террористов против Азербайджана.

Как передает Report, в адресованном генсеку письме приведена информация о размещении на оккупированных территориях Азербайджана террористов из ближневосточных стран – Ирака, Ливана и Сирии.

Сообщается, что Армения по инструкции террористических организаций РКК и АСАЛА построила для них там учебные лагеря.

В письме, опирающемся на разведданные, отмечены численность размещенных Арменией в Карабахе переселенцев и террористов, зарплата, выдаваемая наемным боевикам, их имена и др. информация.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanın əcnəbi terrorçulardan istifadəsi ilə bağlı BMT baş katibinə müraciət edib

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