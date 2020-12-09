Азербайджан обратился в ООН в связи с использованием Арменией иностранных террористов

Армения по инструкции террористических организаций РКК и АСАЛА построила для них там учебные лагеря

Постоянное представительство Азербайджана при ООН представило генсеку организации Антонио Гутеррешу отчет, связанный с использованием Арменией в Карабахе иностранных террористов против Азербайджана.

Как передает Report, в адресованном генсеку письме приведена информация о размещении на оккупированных территориях Азербайджана террористов из ближневосточных стран – Ирака, Ливана и Сирии.

Сообщается, что Армения по инструкции террористических организаций РКК и АСАЛА построила для них там учебные лагеря.

В письме, опирающемся на разведданные, отмечены численность размещенных Арменией в Карабахе переселенцев и террористов, зарплата, выдаваемая наемным боевикам, их имена и др. информация.