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Амирбеков: Некоторые эксперты сравнивают ситуацию в Агдаме с Нагасаки, Хиросимой и Сараево

Амирбеков: Некоторые эксперты сравнивают ситуацию в Агдаме с Нагасаки, Хиросимой и Сараево "Армяне, опираясь на свои лоббистские силы, снова ведут против нас информационную войну"
Карабах
12 апреля 2021 г. 15:32
Амирбеков: Некоторые эксперты сравнивают ситуацию в Агдаме с Нагасаки, Хиросимой и Сараево
Эльчин Амирбеков
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"Подобные поездки происходят не впервые, ранее несколько раз различные иностранные группы побывали тут. В этот раз гости - политологи из разных стран, работающие в аналитических центрах более чем 15 стран. Это люди, каждый из которых в своей стране проливает свет на на конфликт между Арменией и Азербайджаном. Поэтому подобные поездки важны с точки зрения передачи правды о ситуации и реалиях".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков журналистам в рамках поездки представителей международных аналитических центров в Агдамский район.

"Главная причина приезда сюда - увидеть своими глазами зверства, совершенные Арменией против Азербайджана и нашего народа. Армяне, опираясь на свои лоббистские силы, снова ведут против нас информационную войну, хотя сами совершили эту оккупацию и вандализм. И, конечно же, с этой точки зрения такие поездки будут продолжены, мы покажем все города, которые подверглись их зверствам и жестокости.

Что касается города Агдам, мы уже поговорили с некоторыми из них [экспертов- ред.], и они сравнивают ситуацию в этом городе с Нагасаки, Хиросимой, Вуковаром, Сараево и Дрезденом. Даже отмечают, что в каком-то смысле видели здесь большие разрушения. Есть и бывшие дипломаты, то есть специалисты, интересующиеся Азербайджаном и Южным Кавказом. Поэтому очень важно донести до них истину", - заявил Э. Амирбеков.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: "Bəzi ekspertlər Ağdamı Naqasaki, Hiroşima və Sarayevo ilə müqayisə edirlər"
Версия на английском языке Some experts compare situation in Aghdam with Nagasaki, Hiroshima, Sarajevo

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