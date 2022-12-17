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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын длится шестой день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын длится шестой день Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже шестой день.
Карабах
17 декабря 2022 г. 09:59
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын длится шестой день

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже шестой день.

Как сообщает сотрудник Report с места событий, акция, начавшаяся утром 12 декабря, продолжалась всю прошлую ночь.

Несмотря на холодную погоду, количество людей, присоединившихся к мирной акции, неуклонно растет.

Принимающие участие в мирной акции протеста экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты демонстрируют стойкость духа и решимость.

На прошедшей накануне встрече в штабе российских миротворцев мониторинговая группа заявила, что отсутствие условий для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”, естественно, не устраивает участников акции, и они не уйдут, пока их требования не будут выполнены.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest on Shusha-Khankandi road going on for six days
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası altı gündür davam edir

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