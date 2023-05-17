В Баку впервые пройдут Дни африканского кино

Посольство Марокко в Баку впервые организует Дни африканского кино в Азербайджане 25-27 мая 2023 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Африки, который ежегодно отмечается 25 мая.

С 25 по 27 мая в Азербайджане впервые пройдут Дни африканского кино.

Как передает Report, мероприятие организовано посольством Марокко в Баку в рамках празднования Дня Африки, который ежегодно отмечается 25 мая.

Дни африканского кино в Баку пройдут при поддержке Фонда Международного африканского кинофестиваля Хурибга в Марокко.

Цель мероприятия - ознакомить азербайджанскую общественность с обновленной африканской киноиндустрией, которую представляет поколение талантливых и амбициозных молодых кинематографистов.

Всего будет показано шесть фильмов. Помимо Марокко планируется представить кинокартины, произведенные в Камеруне, Гане, Мали, Руанде и Чаде.