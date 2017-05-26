В Баку приедет художественный руководитель Ростовского театра

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя начались репетиции нового детского спектакля, который подготовят на основе международного проекта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Представив театральной труппе художественного руководителя Ростовского театра "Максимум", заведующую режиссерской кафедрой Ростовской школы искусств Елену Иванову, директор театра, заслуженный деятель искусств Мубариз Гамидов сказал, что она будет режиссером-постановщиком новой постановки: "Режиссер поставит утвержденный в репертуаре театра на 2017-й год одноименный спектакль по мотивам произведения Джанни Родари "Чиполлино".

В январе этого года Е.Иванова приезжала в Баку, чтобы ознакомиться с театром, творческим составом, эскизами нового спектакля и актерами, которые получат в нем роль.

Автор сценической редакции спектакля – главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, режиссер - Айла Гашимова, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, музыкальный оформитель - Заур Рашидов, ассистент-режиссера - Гюнай Гасымова. Постановка танцев принадлежит заслуженному артисту Ниджату Кязимову.

В ролях – Сабина Мамедова, Хаяла Мейданова, Айгюн Фатуллаева, Мехрибан Абдуллаева, Хусния Ахмедова, Анар Сафиев, Юсиф Дадашов, Натик Фарзалиев и пр.

Спектаклем, премьера которого состоится 25 июня, завершится 89-й сезон театра.