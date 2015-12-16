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    В Баку отметили 90-летие композитора Владимира Шаинского

    Ведущая рассказала о жизни и творческом пути композитора, о его учебе в Бакинской консерватории

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку отметили 90-летие популярного советского и российского композитора, народного артиста РСФСР Владимира Шаинского. Как сообщает Report, открывая мероприятие, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Алексей Коннов отметил, что песни Владимира Яковлевича в Азербайджане знают и любят как дети, так и взрослые.

    Ведущая Сабина Шукюрова рассказала о жизни и творческом пути композитора, о его учебе в Бакинской консерватории имени Узеира Гаджибекова, в классе Народного артиста СССР Кара Караева (1962 – 1965 годы).

    Далее молодые исполнители – студенты Бакинской музыкальной академии, учащиеся школы № 164  и Классической гимназии № 160 города Баку и хор "Шамс" Азербайджанской государственной детской филармонии исполнили  песни Владимира Шаинского. 

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