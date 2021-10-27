Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура"

26 октября в возрасте 75 лет скончался бразильский сценарист Жильберту Брага, автор культовой "Рабыни Изауры".

26 октября в возрасте 75 лет скончался бразильский сценарист Жильберту Брага, автор культовой "Рабыни Изауры".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Брага был госпитализирован в Рио-де-Жанейро в ночь на 22 октября в очень тяжелом состоянии из-за проблем с пищеводом, сепсиса и многочисленных неурядиц со здоровьем иного рода, включая болезнь Альцгеймера.

Брага родился в Рио 1 ноября 1945 года. Учился в литературном колледже при Папском католическом университете в Рио-де-Жанейро. Работал учителем, кино- и театральным критиком. Как сценарист дебютировал в 1972-м адаптацией "Дамы с камелиями" Дюма. Сценарий своей первой теленовеллы написал двумя годами позже. А еще через два года автора настигла настоящая удача - с "Изаурой".