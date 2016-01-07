Театр пантомимы представит новый спектакль для детей

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр пантомимы обнародовал репертуар на январь. Среди них есть новый спектакль для детей.
Report предлагает репертуар театра:
9 января – "Гончар" по мотивам фельетона Узеира Гаджибейли
10 января – Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек" (новый детский спектакль);
Бахтияр Ханызаде. "Букет пантомимы";
16 января – "Мангурт" по мотивам произведения Чингиза Айтматова;
17 января - Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек" (детский спектакль);
Бахтияр Ханызаде. "Не забудем";
23 января – Джейхун Дадашов. "Я и я";
24 января – Абдулла Шаиг. "Тыг-тыг" (детский спектакль);
Бахруз Ахмедли. "Ора-бура";
30 января – Наргиля Гурбанова, Джейхун Дадашов. “Катарсис”;
31 января – Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек";
"Дели Домрул" по мотивам дастана "Китаби Деде Горгуд".
Спектакли для взрослых начинаются в 18:00, а для детей - в 14:00.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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