Театр пантомимы представит новый спектакль для детей

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр пантомимы обнародовал репертуар на январь. Среди них есть новый спектакль для детей.

Report предлагает репертуар театра:

9 января – "Гончар" по мотивам фельетона Узеира Гаджибейли

10 января – Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек" (новый детский спектакль);

Бахтияр Ханызаде. "Букет пантомимы";

16 января – "Мангурт" по мотивам произведения Чингиза Айтматова;

17 января - Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек" (детский спектакль);

Бахтияр Ханызаде. "Не забудем";

23 января – Джейхун Дадашов. "Я и я";

24 января – Абдулла Шаиг. "Тыг-тыг" (детский спектакль);

Бахруз Ахмедли. "Ора-бура";

30 января – Наргиля Гурбанова, Джейхун Дадашов. “Катарсис”;

31 января – Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек";

"Дели Домрул" по мотивам дастана "Китаби Деде Горгуд".

Спектакли для взрослых начинаются в 18:00, а для детей - в 14:00.