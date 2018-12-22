Состоялась презентация фильма "Наследие"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В киноцентре "Низами" состоялась презентация художественно-документального фильма "Наследие" ("Miras"), подготовленного Бакинским медиа-центром.
Как сообщили Report в Медиа-центре, на презентации приняли участие президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, государственные деятели, депутаты, представители общественности и др.
Фильм, снятый при спонсорской поддержке компании "Nobel-oil", повествует о деятельности братьев Нобелей в Азербайджане.
Продюсер художественно-документального фильма "Наследие" - Орман Алиев, автор сценария и режиссер-постановщик - Заур Гасымлы, оператор-постановщик – Владимир Артемьев, а художник-постановщик – Шахин Гасанли.
Фильм был встречен зрителями с большим интересом.
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