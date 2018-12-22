Состоялась презентация фильма "Наследие"

22 декабря, 2018 13:28

https://report.az/storage/news/e90e9f359d4c31a14a58286d38fa8bf4/846ce461-3111-49b2-ac44-261f9bbde928_292.jpg Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В киноцентре "Низами" состоялась презентация художественно-документального фильма "Наследие" ("Miras"), подготовленного Бакинским медиа-центром. Как сообщили Report в Медиа-центре, на презентации приняли участие президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, государственные деятели, депутаты, представители общественности и др. Фильм, снятый при спонсорской поддержке компании "Nobel-oil", повествует о деятельности братьев Нобелей в Азербайджане. Продюсер художественно-документального фильма "Наследие" - Орман Алиев, автор сценария и режиссер-постановщик - Заур Гасымлы, оператор-постановщик – Владимир Артемьев, а художник-постановщик – Шахин Гасанли. Фильм был встречен зрителями с большим интересом.

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