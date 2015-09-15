​Скончался известный актер Михай Волонтир

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В ночь с 14-го на 15-ое сентября в Молдове скончался народный артист СССР, актер театра и кино Михай Волонтир.

Как сообщает Report, об этом заявила супруга 81-летнего актера.

М.Волонтир долгое время страдал от тяжелой болезни.

Он родился 9 марта 1934 года. Актер создал незабываемый образ Будулая в фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая", который принес ему огромную славу.

Азербайджанские зрители помнят его также по фильму режиссера Расима Оджагова "Звук свирели" ("Тютек сеси"), в котором актер сыграл роль Джабраиля.