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    ​Скончался известный актер Михай Волонтир

    Огромную славу ему принесла роль Будулая в фильме Цыган

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В ночь с 14-го на 15-ое сентября в Молдове скончался народный артист СССР, актер театра и кино Михай Волонтир.

    Как сообщает Report, об этом заявила супруга 81-летнего актера.

    М.Волонтир долгое время страдал от тяжелой болезни.

    Он родился 9 марта 1934 года. Актер создал незабываемый образ Будулая в фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая", который принес ему огромную славу.

    Азербайджанские зрители помнят его также по фильму режиссера Расима Оджагова "Звук свирели" ("Тютек сеси"), в котором актер сыграл роль Джабраиля. 

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