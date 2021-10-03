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Скончался экс-солист "Карабах бюльбюлляри"

Скончался экс-солист "Карабах бюльбюлляри" Умер бывший солист "Карабах бюльбюлляри" ("Карабахские соловьи") Изахат Джафаров.
Искусство
3 октября 2021 г. 11:45
Скончался экс-солист Карабах бюльбюлляри
Изахат Джафаров

Умер бывший солист "Карабах бюльбюлляри" ("Карабахские соловьи") Изахат Джафаров.

Об этом Report сообщил его родственник Мурадхан Гусейн.

Отметим, что художественным руководителем и создателем ансамбля "Карабах бюльбюлляри" был Мурад Рзаев. Представляя Азербайджан на песенных фестивалях в большинстве стран мира, ансамбль завоевал 40 золотых медалей, более 100 почетных дипломов, удостоен звания Лауреата Закавказских Всесоюзных и Международных фестивалей за 12 документальных и художественных фильмов.

Документальный фильм о группе был снят в 1977 году под руководством Хамиса Мурадова. В фильме рассказывается о 4 участниках "Карабахских соловьев": Таджире Шахмалыоглы, Изахате Джафарове, Ильхамизе Пашаеве, Назиме Зейналове.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ bülbülləri"nin keçmiş solisti İzahat Cəfərov vəfat edib

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