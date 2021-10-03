Скончался экс-солист "Карабах бюльбюлляри"

Умер бывший солист "Карабах бюльбюлляри" ("Карабахские соловьи") Изахат Джафаров.

Умер бывший солист "Карабах бюльбюлляри" ("Карабахские соловьи") Изахат Джафаров.

Об этом Report сообщил его родственник Мурадхан Гусейн.

Отметим, что художественным руководителем и создателем ансамбля "Карабах бюльбюлляри" был Мурад Рзаев. Представляя Азербайджан на песенных фестивалях в большинстве стран мира, ансамбль завоевал 40 золотых медалей, более 100 почетных дипломов, удостоен звания Лауреата Закавказских Всесоюзных и Международных фестивалей за 12 документальных и художественных фильмов.

Документальный фильм о группе был снят в 1977 году под руководством Хамиса Мурадова. В фильме рассказывается о 4 участниках "Карабахских соловьев": Таджире Шахмалыоглы, Изахате Джафарове, Ильхамизе Пашаеве, Назиме Зейналове.