Скончался экс-солист "Карабах бюльбюлляри"

Умер бывший солист "Карабах бюльбюлляри" ("Карабахские соловьи") Изахат Джафаров.
Об этом Report сообщил его родственник Мурадхан Гусейн.
Отметим, что художественным руководителем и создателем ансамбля "Карабах бюльбюлляри" был Мурад Рзаев. Представляя Азербайджан на песенных фестивалях в большинстве стран мира, ансамбль завоевал 40 золотых медалей, более 100 почетных дипломов, удостоен звания Лауреата Закавказских Всесоюзных и Международных фестивалей за 12 документальных и художественных фильмов.
Документальный фильм о группе был снят в 1977 году под руководством Хамиса Мурадова. В фильме рассказывается о 4 участниках "Карабахских соловьев": Таджире Шахмалыоглы, Изахате Джафарове, Ильхамизе Пашаеве, Назиме Зейналове.