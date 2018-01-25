Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Скончалась певица Людмила Сенчина, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как заявил продюсер народной артистки России Владимир Андреев, исполнительница умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга.

"Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — добавил Андреев.

Сенчина — советская и российская певица и актриса. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

Певица получила широкую известность благодаря песне "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".