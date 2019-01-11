Скандал в ТЮЗе, актеры протестуют против увольнения

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Актеры Театра юного зрителя протестуют против увольнения.

В заявлении Report актер театра, заслуженный артист Рахиб Алиев сказал, что они не согласны с решением руководства театра и не хотят увольняться.

По его мнению, отстранение их от работы в театре незаконно: "Зачем я должен увольняться? Я работаю более 50-ти лет. Я не жалуюсь. Мне говорят, ты уволишься и, как заслуженный артист, за каждый спектакль тебе будут выдавать 44 маната. Это незаконно, в других театрах подобного нет. До этого нам урезали зарплату на 50%. Сейчас я получаю зарплату в 148 манатов. Есть актеры, которые получают еще меньше. А теперь говорят, вы пенсионеры, поэтому уходите. Я не понимаю причину подобного шага нового директора. Вчера меня пригласили в театр, где сказали, что у них пока нет возможности. В отделе кадров заявили, что за каждый спектакль будут выдаваться 44 маната. В этом месяце у меня один спектакль. После завершения спектаклей, наша работа в театре будет считаться завершенной".

По словам народного артиста Ясина Гараева, у главного режиссера Театра юного зрителя Бахрама Османова нет полномочий принимать на работу или увольнять актера: "Бахрам Османов является художественным руководителем и занимается творческими вопросами. Увольнением и вопросами приема на работу занимается директор. Мне сказали написать заявление, я отказался. После достижения 65-летия директор учреждения в течение 5 лет ежегодно может заключать контракт с работником до достижениям им 70-ти лет. Он также вправе через год не заключать нового контракта. Считаю, что этот вопрос относится к госслужащим, а не к театрам.

К примеру, Агахану Салманлы 77 лет. В заявлении отмечается о его увольнении. Однако, как народного артиста, его приглашают выступать в спектаклях и за каждый спектакль платят 40 манатов. Однако, в новых постановках ему не предоставляют роль".

Узнать мнение Театра юного зрителя по данному вопросу не удалось.

Отметим, что решением руководства ТЮЗа были уволены народные артисты Ясин Гараев, Агахан Салманлы, Лятифа Алиева, заслуженные артисты Атабала Сафаров и Рахиб Алиев. В качестве причины приводится достижение актерами пенсионного возраста.