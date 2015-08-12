​Шоколатье Николя проведет в Баку эксклюзивный мастер-класс

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Известный шоколатье Николя проведет эксклюзивный мастер-класс в Музейном центре в Баку. Как сообщили Report в отделе информации и связи с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана, мастер-класс пройдет 5-6 сентября.

Основатель Музея Nikolya, известный шоколатье Николай Попов представит серию мастер-классов по созданию чудес из шоколада. Музей приглашает для участия в мастер-классах всех желающих.

Участники мастер-классов смогут своими руками создать уникальные шоколадно-марципановые открытки, которые они заберут с собой.

Отметим, что Музей шоколада Nikolya, посетив в рамках мирового тура более 40 городов разных стран мира, 16 мая открылся в Баку.

Музей шоколада Nikolya привлекает посетителей различного возраста и статуса. Общее количество посетителей выставки за 5 лет составило уже более 500 000 человек. Каждому посетителю музея предлагается бесплатная дегустация шоколада.