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    Произведение азербайджанского художника демонстрируется на выставке в Болгарии

    В городе Пловдив открылась выставка Тюркский мир от Алтая до Балкан© Report

    София. 2 ноября. REPORT.AZ/ В болгарском городе Пловдив открылась выставка "Тюркский мир от Алтая до Балкан" ("Altaylardan Balkanlara Türk Dünyası").

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на открытии выставки, где присутствовал генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, продемонстрировали работы свыше 30 художников балканских стран и стран ТЮРКСОЙ.

    Азербайджан представлен на выставке произведением Рашада Мехдиева "Мысли о Чанаггале - 3" ("Çanaqqala düşüncələri-3"). Посетителям выставки, которая была продемонстрирована в более 100 городах 28 стран мира, представили возможность более близкого знакомства с тюркским миром.

    Затем состоялся концерт казахстанских, азербайджанских, турецких и кыргызских музыкантов. В репертуар вошли произведения тюркских композиторов.

    Выставка продлится до 15 ноября.

    Отметим, что Пловдив объявлен культурной столицей Европы 2019 года. 

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