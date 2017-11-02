Произведение азербайджанского художника демонстрируется на выставке в Болгарии

© Report

София. 2 ноября. REPORT.AZ/ В болгарском городе Пловдив открылась выставка "Тюркский мир от Алтая до Балкан" ("Altaylardan Balkanlara Türk Dünyası").

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на открытии выставки, где присутствовал генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, продемонстрировали работы свыше 30 художников балканских стран и стран ТЮРКСОЙ.

Азербайджан представлен на выставке произведением Рашада Мехдиева "Мысли о Чанаггале - 3" ("Çanaqqala düşüncələri-3"). Посетителям выставки, которая была продемонстрирована в более 100 городах 28 стран мира, представили возможность более близкого знакомства с тюркским миром.

Затем состоялся концерт казахстанских, азербайджанских, турецких и кыргызских музыкантов. В репертуар вошли произведения тюркских композиторов.

Выставка продлится до 15 ноября.

Отметим, что Пловдив объявлен культурной столицей Европы 2019 года.