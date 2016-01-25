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    В Баку отметят 70-летие известного композитора

    Юбилей состоится в Азербайджанской государственной филармонии

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева пройдет авторский концерт по случаю 70-летия известного композитора, заслуженного деятеля искусств Мобиля Бабаева.

    Как сообщает Report, на концерте 29 января выступят Государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли и Государственная хоровая капелла.

    Дирижер - Фахраддин Керимов.

    Отметим, что М.Бабаев родился 23 декабря 1945 года в Гяндже. Он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени У.Гаджибейли по классу виолы.

    М.Бабаев занимал должности музыкального редактора и редактора на киностудии "Азербайджанфильм" имени Д.Джаббарлы.

    Его песни исполняли известные азербайджанские певцы. Кроме того, композитором написана музыка к около 100 фильмам, в том числе к художественно-документальным, научно-массовым и анимационным фильмам. 

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