​Народная артистка Азербайджана отмечает юбилей

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана, актриса Гянджинского государственного драматического театра Парвана Гурбанова празднует день рождения.

В заявлении Report актриса сказала, что отметит 50-летие в кругу семьи: "Мой юбилей хотят отметить в театре, но я не хочу этого. Не люблю особой торжественности. Свой день рождения отмечу вместе с близкими и родными".

Отметим, что Парвана Гурбанова родилась в 1965 году.

В 1981 году она приступила к работе в Гянджинском государственном драматическом театре, где создала образы Марал ("Марал" Г.Джавида), Севиндж ("Сенсиз" Ш.Гурбанов), Инанджхатун ("Атабеки" Н.Гасанзаде), Афсана ("Пропавшая невеста" А.Гаджизаде) и пр.

С 1990 года П.Гурбанова работает в Гянджинском государственном театре поэзии Низами.

Актриса также запомнилась зрителями своими ролями в кино и сериалах. Она создала также одну из ролей в посвященном карабахской войне фильме "Харай" и сыграла в сериале режиссера Ровшана Исаха "Перванелерин регси".

Народная артистка удостоена премии "Гызыл Дервиш". В 2014 году ее удостоили президентской премии.