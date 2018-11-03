На международном фестивале в Тбилиси выставлены произведения известных кукольных мастеров Азербайджана - ФОТО

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Тбилиси. 3 ноября. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси проходит второй международный фестиваль авторской куклы Artdoll Tbilisi 2018.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии в музее современного искусства имени Зураба Церетели наряду с Грузией принимают участие известные дизайнеры кукол из России, Украины, Азербайджана, Чехии и Эстонии.

Азербайджан на международном фестивале представляют художники по куклам Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина.

Среди представленных на фестивале кукол наибольший интерес посетителей вызвала работа российского кукольного мастера Елены Тимкаевой, посвященная выдающемуся азербайджанскому певцу и композитору Муслиму Магомаеву.

Фестиваль продлится до 4 ноября.