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    Москва готовится к VI Международному музыкальному фестивалю Мстислава Ростроповича

    Открытие фестиваля состоится 27 марта

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 27 марта в Москве состоится открытие VI Международного музыкального фестиваля Мстислава Ростроповича. Как сообщает Report, информацию об этом распространили российские СМИ.

    В первый день на международном фестивале выступит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

    Фестиваль завершится 2-го апреля.

    Отметим, что открытие фестиваля приурочено ко дню рождения М.Ростроповича. Он родился 27 марта 1927 года в Баку. 

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