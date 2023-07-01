О нас

Конкурс талантов "Бакинская осень" подходит к завершению

Конкурс талантов "Бакинская осень" подходит к завершению 13:40
Искусство
1 июля 2023 г. 14:33
Конкурс талантов Бакинская осень подходит к завершению

Сегодня проходит последний день четырехдневного конкурса талантов "Бакинская осень".

Как сообщает Report, конкурс проводится в Оперной студии Бакинской музыкальной академии.

В жюри конкурса вошли режиссер Севиндж Керимова, художник Самир Багиров, заслуженный художник Алмаз Алескерова, заслуженный художник, танцор Тахир Эйнуллаев, композитор, исполнитель Мурад Ариф, ведущая Кёнуль Арифгызы, артист цирка Аллахверди Исрафилов.

Конкурс продолжается в трех номинациях: оригинальный жанр, хореография и композиторские номера.

Отметим, что после состоявшихся туров победители будут определены в течение летних месяцев, их имена будут объявлены на концерте "Бакинская осень" 2 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku Autumn Contest ends 
Версия на азербайджанском языке Фото"Bakı Payızı” istedadlar müsabiqəsi başa çatır

Самое читаемое

Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
Борель: ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в РФ
Борель: ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в РФ
24 июня 2023 г. 17:03
В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
ФотоВ ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
25 июня 2023 г. 10:43
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi