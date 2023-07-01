Конкурс талантов "Бакинская осень" подходит к завершению

13:40

Сегодня проходит последний день четырехдневного конкурса талантов "Бакинская осень".

Как сообщает Report, конкурс проводится в Оперной студии Бакинской музыкальной академии.

В жюри конкурса вошли режиссер Севиндж Керимова, художник Самир Багиров, заслуженный художник Алмаз Алескерова, заслуженный художник, танцор Тахир Эйнуллаев, композитор, исполнитель Мурад Ариф, ведущая Кёнуль Арифгызы, артист цирка Аллахверди Исрафилов.

Конкурс продолжается в трех номинациях: оригинальный жанр, хореография и композиторские номера.

Отметим, что после состоявшихся туров победители будут определены в течение летних месяцев, их имена будут объявлены на концерте "Бакинская осень" 2 октября.