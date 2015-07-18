Киностудию Miramax могут продать за 1 млрд. долларов

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Киностудия Miramax ищет покупателей.

Как сообщает Report, об этом пишет Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Киностудия владеет широкой фильмотекой, которая включает около 700 картин, такие как "Банды Нью-Йорка" и "Влюбленный Шекспир". По данным источников, студию намерены продать за 1 млрд. долларов. Нынешние владельцы отказались комментировать информацию о сделке.

Лица, близкие к другой киностудии, Lionsgate, владеющей правами на фильмы "Голодные игры" и "Дивергент", уверены, что Miramax завышает свою цену. По мнению источников Lionsgate, цена должна быть как минимум вполовину меньше. Аналитики, в свою очередь, затрудняются оценить точную стоимость киностудии, поскольку в последние годы информация о доходах Miramax нигде не появлялась.